Айсулуу Тыныбекова заняла второе на международном турнире в Швеции, несмотря на травму

20 февраля 2017, 10:01 Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова накануне завоевала "серебро" на международном турнире по женской борьбе "Klippan Lady Open" в Швеции. Об этом сообщили в федерации борьбы КР.

Турнир по женской борьбе среди взрослых, юниорок и кадеток прошел с 17 по 19 февраля на коврах "Klippan Hall of Sports" в шведском городке Клиппан. Были разыграны награды в весовых категориях до 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 и 75 кг. Соревнования в Швеции традиционно собрала ведущих спортсменок со всего мира.

"В весовой категории до 58 кг Айсулуу Тыныбекова заняла второе место, из-за травмы в финальной схватке она не боролась. Чемпионкой стала серебряный призер Олимпийских игр-2016 Валерия Коблова", - отметили в федерации.