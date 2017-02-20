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Айсулуу Тыныбекова заняла второе на международном турнире в Швеции, несмотря на травму

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aisuluu-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410948-ru.html

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20 февраля 2017, 10:01       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова накануне завоевала "серебро" на международном турнире по женской борьбе "Klippan Lady Open" в Швеции. Об этом сообщили в федерации борьбы КР.
Турнир по женской борьбе среди взрослых, юниорок и кадеток прошел с 17 по 19 февраля на коврах "Klippan Hall of Sports" в шведском городке Клиппан. Были разыграны награды в весовых категориях до 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69 и 75 кг. Соревнования в Швеции традиционно собрала ведущих спортсменок со всего мира.
"В весовой категории до 58 кг Айсулуу Тыныбекова заняла второе место, из-за травмы в финальной схватке она не боролась. Чемпионкой стала серебряный призер Олимпийских игр-2016 Валерия Коблова", - отметили в федерации.

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