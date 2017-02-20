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На юге Кыргызстана пограничники задержали нарушителей госграницы

Источник:
http://kabar.kg/news/na-iuge-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410947-ru.html

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Госграницу нарушают с обеих сторон

20 февраля 2017, 10:15       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. На юге Кыргызстана пограничники задержали нарушителей госграницы, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
Как отмечается, 19 февраля 2017 года пограничники управления ГПС КР по Джалал-Абадской области задержали нарушителя государственной границы.
Гражданин Узбекистана пытался пересечь кыргызско-узбекскую государственную границу вне пункта пропуска и был задержан пограничным нарядом на окраине н.п. Бараж Сузакского района Джалал-Абадской области.
В этот же день пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" также за попытку нарушения государственной границы задержали гражданку Кыргызстана.
При оформлении рейса №3290 гражданка Кыргызстана А.Н. 1999 г.р. предъявила пограничному наряду паспорт (ID-card), принадлежащий своей родственнице. Со слов задержанной, она пыталась вылететь в г. Новосибирск в целях трудоустройства.
После оформления соответствующих документов для дальнейшего разбирательства нарушители госграницы были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

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