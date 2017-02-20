Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями −4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Самое разрушительное "оружие" - телефон Гитлера ушел с молотка за $243 тыс.Самое разрушительное "оружие" - телефон Гитлера ушел с молотка за $243 тыс.На этой неделе депутаты не придут в Жогорку КенешНа этой неделе депутаты не придут в Жогорку Кенеш

МАК опубликовал результаты анализа метеоусловий в аэропорту "Манас" к моменту крушения Боинга

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410946-ru.html

Похожие новости

Продажи оружия в мире достигли максимума с момента окончания холодной войны

В Чон-Алае в результате снежной лавины погибли двое детей

В результате схода лавин в Ошской области пострадали 11 человек

МАК опубликует предварительный отчет по крушению грузового Боинга в селе Дачи СУ после комментариев турецкой стороны

МАК: Предварительный отчет по авиакатастрофе Боинга готов

20 февраля 2017, 9:33       Комментарии

Изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, данные радиолокационного обзора. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.
Проанализированы метеоусловия, сложившиеся на аэродроме "Манас" ко времени авиационного происшествия. Фактическая погода на аэродроме "Манас" c рабочего курса 255° (ВПП 26) на момент авиационного происшествия была следующей: ветер 60 градусов 1 м/сек, видимость: начало ВПП 100/RVR 400 м, середина ВПП 100/RVR 350 м, конец ВПП 100/RVR 400 м, вертикальная видимость 50 м, температура воздуха минус 9°С, температура точки росы минус 10°С, давление QNH 1023.9 гПа, ИВПП 26 влажная, коэффициент сцепления 0.6, прогноз на посадку "TREND" без изменения. ВПП 26 сертифицирована по CAT II ИКАО.
Согласно приложению 13 ИКАО, через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен предварительный отчет. Поскольку Комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции - государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна выразил желание ознакомиться с проектом предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны.
В настоящее время Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747-412F TC-MCL продолжает свою работу.
Грузовой "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, 16 января при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дачи-СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Погибли 39 человек. Большинство жертв - жители поселка, на который упал самолет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум