МАК опубликовал результаты анализа метеоусловий в аэропорту "Манас" к моменту крушения Боинга

20 февраля 2017, 9:33 Комментарии

Изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, данные радиолокационного обзора. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.

Проанализированы метеоусловия, сложившиеся на аэродроме "Манас" ко времени авиационного происшествия. Фактическая погода на аэродроме "Манас" c рабочего курса 255° (ВПП 26) на момент авиационного происшествия была следующей: ветер 60 градусов 1 м/сек, видимость: начало ВПП 100/RVR 400 м, середина ВПП 100/RVR 350 м, конец ВПП 100/RVR 400 м, вертикальная видимость 50 м, температура воздуха минус 9°С, температура точки росы минус 10°С, давление QNH 1023.9 гПа, ИВПП 26 влажная, коэффициент сцепления 0.6, прогноз на посадку "TREND" без изменения. ВПП 26 сертифицирована по CAT II ИКАО.

Согласно приложению 13 ИКАО, через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен предварительный отчет. Поскольку Комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции - государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна выразил желание ознакомиться с проектом предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны.

В настоящее время Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747-412F TC-MCL продолжает свою работу.

Грузовой "Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, 16 января при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дачи-СУ, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Погибли 39 человек. Большинство жертв - жители поселка, на который упал самолет.