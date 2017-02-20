Немецкая биатлонистка завоевала 5 золотых медалей на одном чемпионате мира, из 6 возможных

20 февраля 2017, 9:25 Комментарии

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер 19 февраля выиграла масс-старт на чемпионате мира, став, таким образом, пятикратной золотой медалисткой Хохфильцена-2017, пишет "Медуза".

До этого Дальмайер выиграла гонку преследования на 10 километров и индивидуальную гонку на 15 километров. Она также стала чемпионкой мира в составе женской и смешанной эстафет.

Единственная гонка, где ей не досталось золота, — спринт на 7,5 километра. На этой дистанции Дальмайер пришла к финишу второй, на четыре секунды отстав от чешки Габриэлы Коукаловой.

Благодаря выступлению Дальмайер Германия выиграла медальный зачет чемпионата с семью золотыми и одной серебряной медалью. Второе и третье места заняли Франция и Чехия, Россия стала пятой.