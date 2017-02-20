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Новости Кыргызстана

На этой неделе депутаты не придут в Жогорку КенешНа этой неделе депутаты не придут в Жогорку КенешВ результате схода лавин в Ошской области пострадали 11 человекВ результате схода лавин в Ошской области пострадали 11 человек

Немецкая биатлонистка завоевала 5 золотых медалей на одном чемпионате мира, из 6 возможных

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/nemets...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410945-ru.html

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20 февраля 2017, 9:25       Комментарии

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер 19 февраля выиграла масс-старт на чемпионате мира, став, таким образом, пятикратной золотой медалисткой Хохфильцена-2017, пишет "Медуза".
До этого Дальмайер выиграла гонку преследования на 10 километров и индивидуальную гонку на 15 километров. Она также стала чемпионкой мира в составе женской и смешанной эстафет.
Единственная гонка, где ей не досталось золота, — спринт на 7,5 километра. На этой дистанции Дальмайер пришла к финишу второй, на четыре секунды отстав от чешки Габриэлы Коукаловой.
Благодаря выступлению Дальмайер Германия выиграла медальный зачет чемпионата с семью золотыми и одной серебряной медалью. Второе и третье места заняли Франция и Чехия, Россия стала пятой.

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