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На этой неделе депутаты не придут в Жогорку КенешНа этой неделе депутаты не придут в Жогорку Кенеш

Самое разрушительное "оружие" - телефон Гитлера ушел с молотка за $243 тыс.

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355665_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410943-ru.html

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20 февраля 2017, 9:34       Комментарии

Личный телефон Адольфа Гитлера ушел с молотка на аукционе в США за 243 тысячи долларов. Торги провел аукционный дом Alexander Historical Auctions (Чесапик-сити, штат Мэриленд) в воскресенье, 19 февраля. Об этом пишет лента.ру со ссылкой на ТАСС.
Имя покупателя аппарата, по которому Гитлер отдавал приказы, не раскрывается.
Телефон Siemens c гравировкой имени Гитлера был подарком вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и затем передан британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.
Аукционный дом называет этот лот "возможно, самым разрушительным "оружием" всех времен, лишившим жизни миллионы людей по всему миру". Его ориентировочная стоимость - от 200 тысяч до 300 тысяч долларов.
В аукционном доме выражали надежду, что аппарат выкупит один из музеев, чтобы люди, глядя на него, задумывались, какими могут быть последствия фашизма.

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