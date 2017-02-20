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В Бишкеке пройдет ярмарка детей-предпринимателей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410942-ru.html

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20 февраля 2017, 9:25       Комментарии

Бишкек, 20 февраля /Кабар/. В Бишкеке 26 февраля в 12:00 в ТРЦ "Таш - Рабат" состоится первая бизнес-ярмарка в рамках еженедельного Детского Бизнес Марафона. Об этом сообщили организаторы.
По их информации, цель бизнес-ярмарки - развитие предпринимательского потенциала и навыков среди детей от 3 до 16 лет в Кыргызстане, а также способствует привлечению партнеров и потенциальных инвесторов для сотрудничества в детском производственном секторе.
На ярмарке примут участие 40 детей-бизнесменов. Для них будут созданы все условия для презентации и продажи своей продукции и услуг. Выставить свою продукцию могут все желающие дети до 16 лет, имеющие свой бизнес и стремление развиваться в предпринимательском направлении.
"По итогам ярмарки среди юных бизнесменов будут выделены наиболее старательные дети на основании того, кто больше всех заработает в ходе продажи. Для них будут проведены лекции по предпринимательству. Также всех участников мероприятия ожидают поощрительные призы", - сообщили организаторы.
Еще одна особенность ярмарки в том, что каждый юный бизнесмен отдаст 10% от полученной прибыли на благотворительность. Весь процесс будет сопровождаться детской шоу программой.
Организаторами мероприятия являются инициативная группа: Агрохолдинг "Жашыл чарба", сообщество "Social Work on the Silk Road", ОО "Ассоциация социальных предпринимателей", ОФ "Чын дилимден", подрядная компания "Dream House", Enactus, студия графического дизайна MADE.
"Наши дети способны генерировать оригинальные и полезные бизнес-идеи. И чтобы зажечь в них огонь интереса предпринимательству, выбирать свое место в жизни и организовать свое дело, мы проводим еженедельные ярмарки. Мы решили объединить усилия, знания и опыт во благо развития детей и готовы организовывать такие площадки на безвозмездной основе. Приглашаем желающих присоединиться в наши ряды", - отметили организаторы.

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