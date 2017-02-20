"Портрет дипломата": Как сложно К.Бактыгуловой быть женщиной-послом и помогает ли ей знание китайского языка (интервью)

20 февраля 2017, 9:09 Комментарии

В январе 2017 года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. В эксклюзивном интервью АКИpress посол Кыргызстана в Китае Канайым Бактыгулова рассказала о предстоящих экономических проектах, приоритетах кыргызско-китайских отношений и немного о личной жизни в Поднебесной.

Вручение Верительных грамот в июле 2013 года. К.Бактыгулова и Си Цзиньпин

- Каковы на данный момент кыргызско-китайские отношения? Какие сферы являются приоритетными для сотрудничества двух стран?

- За прошедшие годы кыргызско-китайские отношения развивались весьма динамично и поступательно, Кыргызстан и КНР выстроили дружественные, доверительные отношения и наладили взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах - в политической, экономической, культурно-гуманитарной, военно-технической сферах и в сфере безопасности. Высшее руководство КНР неоднократно отмечало, что "Кыргызстан является близким соседом, хорошим другом и надежным партнером Китая".

Важнейшим достижением явилось повышение в 2013 году уровня межгосударственных отношений Кыргызстана и Китая до отношений стратегического партнерства.

В настоящее время между Кыргызстаном и Китаем нет каких-либо противоречий и нерешенных вопросов, препятствующих дальнейшему развитию двусторонних отношений. В числе приоритетных сфер сотрудничества стоит отметить торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности. Между нашими странами реализованы и реализуются ряд проектов в горнорудной отрасли, энергетике, сельском хозяйстве, в сфере транспорта и др.

Широкие возможности для сотрудничества Кыргызстана и Китая открывает инициатива председателя КНР Си Цзиньпина о создании "Одного пояса - одного пути" и строительстве "Экономического пояса Шелкового пути". Данная инициатива носит долгосрочный разновекторный характер и предполагает сотрудничество с различными странами региона в политической сфере, в сфере инфраструктуры, включая транспортную и энергетическую, развитие инвестиционного сотрудничества в различных отраслях промышленности, сотрудничество в финансовой сфере. Инициатива строительства "Экономического пояса Шелкового пути" также предполагает развитие культурного, научного сотрудничества.

- Как повлиял взрыв в здании посольства Китая в Бишкеке на отношения двух стран? Изменилось ли отношение Китая к Кыргызстану?

- Посольство Кыргызстана в Китае с потрясением узнало о случившемся инциденте и осуждает эту бесчеловечную акцию.

К сожалению, в современных условиях международный терроризм стал глобальной проблемой и не имеет ни границ, ни национальной принадлежности. В настоящее время ни одно государство не застраховано от террористических атак, что требует от мирового сообщества консолидации действий и активизации сотрудничества по противодействию новым угрозам.

Могу с уверенностью сказать, что соответствующие государственные органы Кыргызстана уделяют и будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности дипломатического и консульского учреждений Китая в Кыргызстане.

В то же время в целях недопущения в дальнейшем подобных инцидентов, видится необходимым более тесное взаимодействие силовых структур и компетентных органов двух стран в борьбе с проявлениями международного терроризма, религиозного экстремизма и сепаратизма.

Резюмируя, могу с уверенностью сказать, что с учетом динамики и насыщенности двустороннего сотрудничества произошедший инцидент не отразился на развитии отношений между нашими странами.

- С чем связано введение сдачи отпечатков пальцев при получении визы в Китай?

- Введение повышенных требований, в частности сдачи отпечатков пальцев, при получении въездной визы в Китай является следствием принятого весной 2016 года решения соответствующих органов КНР о повышении мер безопасности. Это решение было связано с объективными причинами, в первую очередь, активностью терроризма в мире. Сдача биометрических данных будет поэтапно применяться по отношению к гражданам всех стран.

- Какие мероприятия запланированы по линии безопасности и военного сотрудничества?

- Как известно, сотрудничество в сфере безопасности между Кыргызстаном и Китаем эффективно развивается на двустороннем и многостороннем уровнях.

В 2002 году в Пекине было подписано Соглашение между Кыргызстаном и Китаем "О сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", которое совместно с Шанхайской конвенцией "О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", служит основополагающим документом для сотрудничества между соответствующими ведомствами двух стран в указанных направлениях.

Наши страны имеют единые позиции по вопросам двустороннего сотрудничества в области обеспечения безопасности двух стран и региона в целом, по вопросам борьбы с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Одним из существенных элементов успешного развития сотрудничества в сфере безопасности выступает скоординированная позиция Кыргызстана и Китая в отношении проблемы уйгурского сепаратизма.

Идет интенсификация взаимодействия компетентных ведомств на уровне руководителей и представителей оборонных ведомств, пограничных и специальных служб, органов внутренних дел, прокуратуры, борьбы с экономическим преступлениями и коррупцией.

Имеет динамичный и целенаправленный характер сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран, в рамках которого китайской стороной оказывается значительная военно-техническая помощь, в том числе и направленная на решение социально-бытовых нужд военнослужащих Вооруженных сил нашей страны. Кроме того, осуществляется поддержка и другим силовым министерствам и ведомствам Кыргызстана в их оснащении современными техническими средствами и оборудованием.

Интервью для CCTV в рамках презентации ВВИК 6 мая 2016 года

- Помогает ли вам знание китайского в вашей работе, как именно?

- Ответ на этот вопрос однозначно утвердительный. Да, знание китайского языка помогает мне в повседневной работе. В числе безусловных плюсов могу отметить:

Во-первых, установление доверительных отношений с китайскими партнерами. Знание языка страны пребывания, ее истории, культуры и традиций способствует особому дружескому расположению со стороны китайских коллег и помогает установить хорошие личные контакты, что в последующем облегчает не только общение, но и решение различных производственных задач.

Во-вторых, знание китайского языка позволяет сэкономить время на переводах, что очень важно при имеющемся у нашего посольства большом объеме работы. К слову сказать, все дипломаты нашего посольства владеют китайским и английским языками. Знание языка страны пребывания - это одно из основных требований, предъявляемых к дипломатам при назначении в долгосрочные загранкомандировки.

Работа в посольстве Кыргызстана в Китае

- Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

- Свободного времени у меня бывает немного, и я посвящаю его моим детям. У меня двое детей подросткового возраста - сын и дочь. По моему глубокому убеждению, независимо от степени занятости, родители должны стараться находить время для своих детей и общения с ними. Дети должны знать и чувствовать, что и они сами, и их интересы по-настоящему важны родителям. Лично для меня очень важно быть для сына и дочери не просто хорошей мамой, но также лучшим другом, с которым можно поговорить на любую тему и обсудить любой вопрос. Поэтому стараюсь находить время для общения с ними и совместного времяпрепровождения.

Если свободное время появляется в выходные или праздничные дни, то мы посещаем музеи или книжные магазины. Уместно отметить, что в Пекине около 150 музеев и множество отличных книжных магазинов с большим выбором книг по любой тематике.

Наш любимый музей - это музей науки и техники Китая. Экспонаты музея демонстрируют современные достижения в медицине и биологии, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и др. В "Зале современных технологий" можно увидеть большую модель Вселенной, различные экспонаты, объясняющие современные научные теории (например, голографические эффекты и др.). В музее также имеется "Зал древних китайских технологий", где выставлены старинные астрономические приборы, компасы, мельницы, порох и др.

Особенность музея заключается в том, что он использует инновационные методы экспонирования. Некоторые выставки являются интерактивными, что предоставляет посетителям уникальную возможность провести некоторые научные эксперименты собственноручно.

- Что вам нравится в Китае больше всего? Какие-то достопримечательности, культура, кухня? Научились ли вы в Китае чему-нибудь новому, переняли ли вы что-нибудь от них?

- И достопримечательности, и культура, и кухня Китая вызывают восхищение и производят неизгладимые впечатления. Мне очень нравится "Пурпурный запретный город", который в наши дни чаще называют "Гугун". Это главный дворцовый комплекс китайских императоров, начиная с династии Мин и до конца династии Цин (с 1420 по 1912 годы).

"Гугун" находится в центре Пекина, к северу от главной площади Тяньаньмэнь. "Гугун" был спроектирован таким образом, чтобы являться центром древнего Пекина. И сегодня он продолжает играть важную роль в городской схеме Пекина. Центральный вектор "север-юг" остаётся центральной осью города. Дизайн "Гугуна" был тщательно разработан с тем, чтобы отражать философские и религиозные принципы, а также символизировать величие императорской власти.

До моего назначения послом мне довелось дважды поработать в посольстве Кыргызстана в Китае: с 1998 по 2001 годы в качестве атташе и с 2007 по 2010 годы в качестве советника, постоянного представителя Кыргызстана при Секретариате ШОС. И каждый раз я открывала для себя в Китае много нового и полезного. В числе важнейших качеств, которые были приобретены мною в период работы в Китае, особо выделила бы системность в подходах к жизни и работе, взвешенность и тщательность при принятии решений, последовательность в принятых решениях, стремление к постоянному самообразованию.

При этом хотела бы подчеркнуть, что между народами Кыргызстана и Китая имеется много общего - это любовь к Родине, готовность к самопожертвованию ради своей Отчизны, трудолюбие, толерантность, гостеприимство и другие ценные качества. По моему убеждению, совпадение таких основополагающих качеств способствует формированию особого доверительного и дружественного характера двусторонних отношений, а также взаимопонимания.

Женщины-послы, аккредитованные в Пекине (2016 год)

- Трудно ли быть послом-женщиной? Трудно ли совмещать домашние заботы, детей и такую должность? Есть ли какая-то гендерная дискриминация в дипломатической сфере?

- По моему мнению, быть послом нелегко независимо от гендерной принадлежности. Эта должность подразумевает большую ответственность за порученный участок, полную самоотдачу и стопроцентное сосредоточение на работе. Работа посла направлена на защиту и продвижение интересов своей страны, а потому нужно быть готовым работать каждый день по 24 часа.

В таких условиях надежным тылом для посла, и для меня в том числе, является семья, дети. На мой взгляд, успешность совмещения должности посла и домашних забот, воспитания детей зависит не только от правильной организации своего времени, но также во многом от поддержки семьи. В моем случае большим подспорьем является помощь моих детей, которые, понимая серьезность и значимость моей работы, стараются быть самостоятельными, отлично учиться и достойно представлять кыргызстанцев в своей школе. При этом, желая помочь мне, они в инициативном порядке выполняют значительную часть домашних дел и стараются по мере своих возможностей проявить заботу обо мне. Например, сын заваривает очень вкусный чай с молоком, а дочь готовит легкий ужин. Для меня очень ценно такое внимание и забота со стороны моих детей.

Что касается возможной гендерной дискриминации, то на примере нашего посольства наглядно видно ее отсутствие. В нашем посольстве 40% от общего числа сотрудников составляют женщины. Причем ключевую должность посла также занимает женщина. Как известно, китайское направление является одним из самых приоритетных направлений во внешней политике Кыргызстана. И такая представленность женщин на китайском направлении является подтверждением существующего на дипломатической службе подхода о подборе кадров по профессиональным качествам. Образованный, хорошо подготовленный дипломат, профессионал, всегда будет востребован, независимо от гендерной принадлежности.

Сотрудники посольства Кыргызстана в Китае

- Кыргызстан предложил Индии и Китаю создать фонды, наподобие Российско-Кыргызского фонда развития. Обсуждался ли этот вопрос на высшем уровне в Китае? Что потребуется для создания подобного фонда от кыргызской стороны в случае положительного ответа от КНР?

- Как известно, в рамках официального визита премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна в Кыргызстан в ноябре 2016 года состоялась встреча с президентом Алмазбеком Атамбаевым, в ходе которой была достигнута договоренность об изучении вопроса создания Кыргызско-Китайского фонда. Учитывая обоюдный интерес сторон к расширению сфер сотрудничества, кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность создания Кыргызско-Китайского фонда, который станет своеобразным центром финансирования наиболее интересных и перспективных проектов.

По состоянию на сегодняшний день в Кыргызстане уже создана рабочая группа по проведению переговоров с китайской стороной по вопросу создания Кыргызско-Китайского фонд, а также активно ведутся переговоры между сторонами.

Интервью для ССTV в офисе ССTV

- Уже очень давно ведется разговор об экспорте кыргызской сельхозпродукции в Китай, но все остается на уровне планов и меморандумов. Китай нашел какие-то медикаменты в меде, были вопросы еще к фитосанитарным нормам. На сегодняшний день есть конкретные договоренности об экспорте наших товаров в Китай и о каких объемах идет речь? Перечислите основные товарные позиции, востребованные в КНР.

- Вопрос об экспорте сельхозпродукции из Кыргызстана в КНР обсуждается с китайской стороной на всех уровнях взаимодействия. При этом в Китае, как и в любой другой стране мира, существует своя внутренняя процедура по предоставлению разрешения на поставку той или иной продукции на внутренний рынок. В Китае это многоступенчатая, длительная процедура, охватывающая также соответствующие фитосанитарные и карантинные проверки. Для получения разрешения на поставку сельхозпродукции необходимо пройти все ступени установленной процедуры, что иногда занимает несколько лет.

Согласно договоренностям сторон, в настоящее время прорабатывается вопрос получения разрешения на экспорт в Китай пшеничной муки, мясной продукции, фасоли, винограда, дыни, черешни, а также корма для домашних животных. Объемы поставок будут согласованы после получения разрешения на экспорт продукции. Посольство на постоянной основе проводит соответствующую работу с профильным ведомством КНР в целях скорейшего получения разрешений на экспорт сельхозпродукции Кыргызстана в Китай.

Относительно выявленных китайской стороной лекарственных веществ в меде можно отметить, что профильные ведомства Кыргызстана уже провели внутреннюю работу по недопущению впредь аналогичных случаев и по итогам предоставили китайской стороне ответы на Вопросник по системе контроля по санитарной безопасности по ввозу мёда на территорию КНР. В настоящее время с китайской стороной проводится работа по снятию запрета на ввоз меда в Китай.

- По проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан кыргызская сторона уже озвучила свой вариант, который начинается от Торугарта, проходит через Достук и заканчивается в Жалал-Абаде. Когда китайская сторона озвучит свой вариант маршрута? Как этот маршрут будет проходить по территории КР и в чем его преимущества? Почему китайскую сторону не устраивает предложенный нами вариант железной дороги?

- Проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан обсуждается сторонами на протяжении многих лет. Хотелось бы подчеркнуть, что кыргызская сторона в первую очередь будет исходить из национальных интересов Кыргызстана при принятии решения по всем аспектам данного проекта.

В 2016 году было проведено несколько заседаний трехсторонних рабочих групп. В настоящее время китайская сторона изучает предложение кыргызской стороны по маршруту железной дороги. Ожидается, что свое мнение китайская сторона озвучит после изучения предложения кыргызской стороны.

- Планирует ли китайский бизнес увеличивать свое присутствие в КР? В каких сферах и какие конкретные проекты есть на сегодня? Обозначьте ТОП-10 крупнейших планируемых проектов.

- Китай по объему осуществленных инвестиций в экономику Кыргызстана (более чем 1 млрд 200 млн долларов) - один из крупнейших наших инвесторов. Средние показатели товарооборота между нашими странами, по данным кыргызской стороны, превышают 1,1 млрд долларов США.

Правительство КНР оказывает содействие правительству нашей страны в реализации экономических проектов во всех сферах, таких как энергетика, инфраструктура, транспорт, строительство социальных объектов, образование и др.

С помощью КНР реализованы и реализуются многие проекты, например: "реабилитация автодороги Ош-Сары-Таш-Иркештам"; "Реабилитация автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт", "модернизация линий электропередач на юге Кыргызстана"; "строительство линии электропередачи 500 кВ "Датка-Кемин" и подстанции 500 кВ "Кемин"; "реабилитация двух участков автодорог в Кыргызской Республике Ош-Баткен-Исфана (с 220 по 360 км), Бишкек - Балыкчи (с 147 по 171 км); "строительство альтернативной автодороги "Север-Юг"; "модернизация ТЭЦ Бишкека"; "строительство газопровода "Кыргызстан-Китай"; "развитие улично-дорожной сети Бишкека"; "реконструкция ирригационной системы КР"; "строительство Кыргызского нефтеперерабатывающего завода в г.Кара-Балта", "строительство средней школы с преподаванием китайского языка в Бишкеке", "строительство больницы и жилых домов в Оше" и другие проекты.

В числе крупнейших обсуждаемых и планируемых проектов можно выделить следующие:

1) создание Кыргызско-китайского фонда;

2) строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан";

3) развитие улично-дорожной сети Бишкека, 2-я и 3-я фазы;

4) реконструкция ирригационной системы Кыргызстана;

5) экспорт сельхозпродукции КР в КНР;

6) перенос передовых избыточных производств Китая на территорию Кыргызстана;

7) строительство и оснащение ветеринарной и фитосанитарной лаборатории по проверке качества (планируется, что данный проект будут реализован в рамках новых грантов Китая, озвученных Председателем КНР в ходе саммита ШОС в Ташкенте в 2016 году);

8) техническое оснащение КПП "Торугарт" и "Иркештам"; (планируется, что данный проект будут реализован в рамках новых грантов Китая, озвученных Председателем КНР в ходе саммита ШОС в Ташкенте в 2016 году);

9) реконструкция археологического объекта - городище Кум-Добо (планируется, что данный проект будут реализован в рамках новых грантов Китая, озвученных Председателем КНР в ходе саммита ШОС в Ташкенте в 2016 году);

10) восстановление поверхности дорог города Бишкек;

11) открытие прямого авиарейса по маршруту Бишкек-Пекин-Бишкек.