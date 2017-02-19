На трассе Бишкек – Ош открыты мобильные пункты обогрева (фото)

20 февраля 2017, 9:03 Комментарии

Накануне утром на 255-м километре трассы Бишкек– Ош сошла снежная лавина объемом 1 тыс. Кубометров, сообщет пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, дорога временно закрыта для автотранспорта.

"По предворительным данным пострадавших нет. Дорога расчищается. Между тем, ограничение введенное для автотранспорта на посту Арал снято. Дорога открыта для легковых автомобилей. Кроме того, на посту Сосновка в связи со сходом лавины организован мобильный пункт обогрева. МЧС организовало горячее питание", – говорится в сообщении.

1 of 5