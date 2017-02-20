Взрыв в столице Сомали унес жизни более 30 человек

20 февраля 2017, 9:14 Комментарии

По последним данным, число погибших в результате взрыва, произошедшего в столице Сомали Могадишо, выросло до 34. Около 50 получили ранения, сообщает русская служба "Би-би-си".

По сообщениям местных властей, в южной части города взорван заминированный автомобиль. В результате повреждены многие находящиеся рядом здания.

Это первое подобное нападение с тех пор, как в феврале избран новый президент страны — Мохаммед Абдуллахи Мохаммед.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение, но ранее лидер исламистской группировки "Аш-Шабааб" Хассан Якуб заявил, что их целью станут сторонники нового президента.

Сам президент осудил этот теракт и заявил о своей уверенности в том, что его организовала "Аш-Шабааб".

Глава государства он объявил награду в $100 тыс. тому, кто сможет предоставить информацию об организаторах взрыва.

Группировка "Аш-Шабааб" сформировалась в 2006 году как молодое радикальное крыло распавшегося "Союза исламских судов", который боролся с эфиопскими войсками, вторгшимися в Сомали для поддержки слабого местного правительства.

По многочисленным сообщениям, в Сомали часто приезжают иностранные джихадисты, чтобы присоединиться к "Аш-Шабааб".

В 2012 году "Аш-Шабааб" присоединилась к "Аль-Каиде".