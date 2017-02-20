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СМИ: США разработали "силовую" директиву о приеме беженцев‍

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355661_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410936-ru.html

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20 февраля 2017, 8:47       Комментарии

Новые инструкции для иммиграционных ведомств США, которые подготовило Министерство внутренней безопасности, предписывают "повысить планку первоначального отбора" тех, кто просит убежище в стране, передает Росбалт со ссылкой на Reuters.
Его источники указали, что переработанные правила предоставляют миграционным службам "широкие полномочия" для определения, какие заявки могут быть с большой долей вероятности одобрены судом.
По этим данным, офицеры службы иммиграции должны будут "выпытывать всю необходимую информацию", действительно ли у заявителя есть "веские основания" опасаться преследования на родине.
Агенство сообщает, что новые документы не дают конкретных критериев того, что следует считать "обоснованным опасением" преследования.
Как уточняет агентство, интервью с беженцами проводят сразу после получения прошения об убежище, чаще всего на границе или в центрах содержания мигрантов. Обычно соискатели легко проходят этот этап.
Те, кто не соответствует критериям, подлежат ускоренной депортации, если не подали апелляцию.
В Белом доме пока не комментировали сообщение Reuters.

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