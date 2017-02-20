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Кыргызский фильм "Кентавр" получил приз Берлинского кинофестиваля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410934-ru.html

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20 февраля 2017, 8:43       Комментарии

БИШКЕК, 20 фев - Sputnik. Картина "Кентавр" получил в Берлине приз Международной конфедерации авторского кино (CICAE), сообщает Фонд поддержки кинематографии КР.
CICAE является международной некоммерческой ассоциацией (штаб-квартира находится в Париже), которая поддерживает и продвигает кино как искусство. Это единственная всемирная организация в своем роде.
"Всего на кинофестивале было два жюри, и одно из них присудило свой приз фильму "Кентавр" (режиссер Актан Арым Кубат) производства Кыргызстана, Франции, Германии и Нидерландов", - говорится в сообщении.
Главный герой, сыгранный самим Актаном Арым Кубатом, - мужчина, ищущий Бога в себе. Кентавр верит, что кыргызский народ когда-то был един и непобедим благодаря своим коням, но со временем люди возомнили себя богами и ожесточились, из-за чего высшие силы прокляли их, лишив благополучия и силы. Легенда гласит, что, только проскакав ночью на особенном жеребце с молитвой о прощении, можно снять проклятие. Так Кентавр становится конокрадом.

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