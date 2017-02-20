Вопрос интеграции в ЕАЭС — представители России едут на конференцию в Бишкек

20 февраля 2017, 8:58 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. 21 февраля в Бишкеке состоится международная конференция на тему "Россия - Кыргызстан: партнерство, нацеленное в будущее (безопасность, экономика, гуманитарное сотрудничество)", сообщает фонд "Евразийцы - новая волна".

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие темы:

<ul> <li>роль и значение кыргызско-российского сотрудничества в сфере укрепления региональной безопасности, противодействия современным угрозам и вызовам стабильности в Центральной Азии;</li> <li>основные направления, проблемы и перспективы экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, включая участие в интеграционных проектах в рамках ЕАЭС;</li> <li>основные подходы и приоритетные задачи российско-кыргызского сотрудничества по формированию единого культурно-гуманитарного пространства и роль русского языка в этом процессе.</li> </ul> С российской стороны в конференции примут участие зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, представитель Института мировой экономики и международных отношений Елена Кузьмина, вице-президент Евразийского экономического клуба ученых, эксперт аналитического центра при Правительстве РФ Михаил Федоров.

От Кыргызстана на конференцию приглашены вице-премьер Олег Панкратов, представители аппарата правительства, Жогорку Кенеша, министерств и ведомств, а также независимые эксперты.