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Фото — Российская авиабаза "Кант" организовала экскурсию для кадетов Семиреченского казачьего войска

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410932-ru.html

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20 февраля 2017, 8:49       Комментарии

Кадеты Семиреченского казачьего войска посетили 19 февраля с экскурсией российскую авиабазу Организации Договора о коллективной безопасности "Кант". Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба самой авиабазы.
Ребята ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих авиабазы. Кадетам показали стрелковое оружие и боевую технику подразделения охраны, а в спортивном комплексе авиабазы состоялся мастер-класс по рукопашному бою: кадеты сами подготовили выступление, на котором показали мастерство владения казачьими шашками и другим оружием.
Экскурсия продолжилась на аэродроме, где кадеты познакомились с техникой авиабазы, пилотами и техниками.
"В рамках военно-патриотического воспитания, авиабазу регулярно посещает молодежь Кыргызстана. Не так давно в воинской части с экскурсиями были школьники из Ивановки Чуйской области и Семеновки Иссык-Кульской области, а также других сел и городов республики", - говорится в сообщении.

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