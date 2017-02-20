Фото — Российская авиабаза "Кант" организовала экскурсию для кадетов Семиреченского казачьего войска

20 февраля 2017, 8:49 Комментарии

Кадеты Семиреченского казачьего войска посетили 19 февраля с экскурсией российскую авиабазу Организации Договора о коллективной безопасности "Кант". Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба самой авиабазы.

Ребята ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих авиабазы. Кадетам показали стрелковое оружие и боевую технику подразделения охраны, а в спортивном комплексе авиабазы состоялся мастер-класс по рукопашному бою: кадеты сами подготовили выступление, на котором показали мастерство владения казачьими шашками и другим оружием.

Экскурсия продолжилась на аэродроме, где кадеты познакомились с техникой авиабазы, пилотами и техниками.

"В рамках военно-патриотического воспитания, авиабазу регулярно посещает молодежь Кыргызстана. Не так давно в воинской части с экскурсиями были школьники из Ивановки Чуйской области и Семеновки Иссык-Кульской области, а также других сел и городов республики", - говорится в сообщении.