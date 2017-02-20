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Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно

Источник:
http://knews.kg/2017/02/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410931-ru.html

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Дорога Бишкек–Ош открыта для проезда

20 февраля 2017, 8:25       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 20-22 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>20 февраля</td> <td>21 февраля</td> <td>22 февраля</td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> </tr> <tr> <td> -10°…-12°</td> <td>-1°…-3°</td> <td>-9°…-11°</td> <td>0°…-2°</td> <td>-7°…-9°</td> <td>0°…+2°</td> </tr> </table>

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