Прогноз погоды: в Бишкеке солнечно

20 февраля 2017, 8:25 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 20-22 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>20 февраля</td> <td>21 февраля</td> <td>22 февраля</td> </tr> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> <td>Ночью</td> <td>Днем</td> </tr> <tr> <td> -10°…-12°</td> <td>-1°…-3°</td> <td>-9°…-11°</td> <td>0°…-2°</td> <td>-7°…-9°</td> <td>0°…+2°</td> </tr> </table>