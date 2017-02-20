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В Чон-Алае под снежной лавиной погибли двое детей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-chon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410930-ru.html

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Дети, накрытые снежной лавиной, найдены мертвыми

20 февраля 2017, 8:36       Комментарии

Накануне в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района сошла снежная лавина и накрилы два жилих дома, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, в этот момент дома находились люди.
"12 жителей выташили из-под снега, десять человек доставлены в больницу. В тот же день под снегом обнаружены тела учеников 3-го и 4-го классов Ш. Уулу К. И Ш кызы Б. Для пострадавших предоставлено мобильное жилье, оказана гуманитарная помощь", – говорится в сообщении.
В тот же день в селе Папан Ошской области сошла еще одна лавина, под снегом погибла 38-летняя женщина. В настоящий момент выясняется личность погибшей.

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