В Чон-Алае под снежной лавиной погибли двое детей

20 февраля 2017, 8:36 Комментарии

Накануне в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района сошла снежная лавина и накрилы два жилих дома, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в этот момент дома находились люди.

"12 жителей выташили из-под снега, десять человек доставлены в больницу. В тот же день под снегом обнаружены тела учеников 3-го и 4-го классов Ш. Уулу К. И Ш кызы Б. Для пострадавших предоставлено мобильное жилье, оказана гуманитарная помощь", – говорится в сообщении.

В тот же день в селе Папан Ошской области сошла еще одна лавина, под снегом погибла 38-летняя женщина. В настоящий момент выясняется личность погибшей.