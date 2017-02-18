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Генсек ООН: Проблема Кыргызстана в том, что у вас нет проблем

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/gensek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410929-ru.html

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20 февраля 2017, 8:47       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев накануне в рамках рабочего визита в Германию, на полях Мюнхенской конференции провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.
В ходе встречи обсуждены основные вопросы сотрудничества между, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
Как рассказал журналистам министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, Гутерреш несколько раз побывал в Кыргызстане и у него сохранились теплые воспоминания.
По словам министра, Атамбаев пригласил господина Гутерреша посетить Кыргызстан уже в новом качестве.
"Я только вступил в должность. И сейчас в графике у меня много проблемных стран, которые я должен посетить. И проблема Кыргызстана том, что у вас нет проблем и мне сложно включить в свой график визит к вам. Но я однозначно приеду", – процитировал Гутерреша глава МИД.

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