Генсек ООН: Проблема Кыргызстана в том, что у вас нет проблем

20 февраля 2017, 8:47 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев накануне в рамках рабочего визита в Германию, на полях Мюнхенской конференции провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.

В ходе встречи обсуждены основные вопросы сотрудничества между, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Как рассказал журналистам министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, Гутерреш несколько раз побывал в Кыргызстане и у него сохранились теплые воспоминания.

По словам министра, Атамбаев пригласил господина Гутерреша посетить Кыргызстан уже в новом качестве.

"Я только вступил в должность. И сейчас в графике у меня много проблемных стран, которые я должен посетить. И проблема Кыргызстана том, что у вас нет проблем и мне сложно включить в свой график визит к вам. Но я однозначно приеду", – процитировал Гутерреша глава МИД.