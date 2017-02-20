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Грабители вынесли из парижской квартиры семьи бен Ладен пустой сейф

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355660_gr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410928-ru.html

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20 февраля 2017, 8:23       Комментарии

Грабители проникли в пустую квартиру саудовской семьи бен Ладен в восьмом округе Парижа, передаёт RT со ссылкой на телерадиокомпанию RTL.
Сообщается, что злоумышленники влезли в квартиру площадью 200 кв. м через крышу и с помощью паяльной трубки извлекли сейф. Как рассказала впоследствии семья бен Ладен, сейф был абсолютно пустым.
В настоящее время полиция проводит расследование инцидента. Пока родство собственников квартиры с лидером террористической организации "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном не установлено.
Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане в ходе операции американского спецназа.

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