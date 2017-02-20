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Фото — В войсковых частях Нацгвардии прошел день открытых дверей в преддверии Дня защитника Отечества

 

Фотографии: akipress.kg

                      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410927-ru.html

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20 февраля 2017, 8:28       Комментарии

В войсковых частях 701 и 714 Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики прошел день открытых дверей. Более 3000 человек посетили военные части 18 февраля. Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба Нацгвардии.
"Кроме обширной экскурсии по расположению частей, вниманию гостей и посетителей были представлены образцы вооружения и военной авто- и бронетехники, специальные средства, средства связи, военное обмундирование и др.", - говорится в сообщении.
Также гости ознакомились с жизнью и бытом личного состава: посетили солдатские столовые, казармы, спортивные и тренажерные залы, стрелковые тиры.
Показательные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя, операций по освобождению заложников, ликвидации террористических групп с применением различных элементов специальной техники, выполнение учебных прыжков с парашютом, специальные комбинированные упражнения из пистолета и автомата также были в программе дня открытых дверей.
"День открытых дверей проводился в рамках празднования Дня защитника Отечества, а также пропаганды и повышения престижа военной службы среди молодежи", - добавили в Нацгвардии.

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