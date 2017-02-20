Фото — В войсковых частях Нацгвардии прошел день открытых дверей в преддверии Дня защитника Отечества

20 февраля 2017, 8:28 Комментарии

В войсковых частях 701 и 714 Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики прошел день открытых дверей. Более 3000 человек посетили военные части 18 февраля. Об этом сообщила 20 февраля пресс-служба Нацгвардии.

"Кроме обширной экскурсии по расположению частей, вниманию гостей и посетителей были представлены образцы вооружения и военной авто- и бронетехники, специальные средства, средства связи, военное обмундирование и др.", - говорится в сообщении.

Также гости ознакомились с жизнью и бытом личного состава: посетили солдатские столовые, казармы, спортивные и тренажерные залы, стрелковые тиры.

Показательные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя, операций по освобождению заложников, ликвидации террористических групп с применением различных элементов специальной техники, выполнение учебных прыжков с парашютом, специальные комбинированные упражнения из пистолета и автомата также были в программе дня открытых дверей.

"День открытых дверей проводился в рамках празднования Дня защитника Отечества, а также пропаганды и повышения престижа военной службы среди молодежи", - добавили в Нацгвардии.