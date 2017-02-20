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Positiff: Ангела Меркель удостоена ордена "Курманжан Датка" за вклад в развитие кыргызско-германских отношенийPositiff: Ангела Меркель удостоена ордена "Курманжан Датка" за вклад в развитие кыргызско-германских отношений

SpaceX отложила первый полет на Марс до 2020 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355659_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410926-ru.html

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20 февраля 2017, 8:11       Комментарии

Американская компания SpaceX отложила первый полет на Марс на два года - до 2020-го. Об этом сообщила ее президент Гвинн Шотвелл, передает Лента.ру со ссылкой на The Verge.
"Мы были нацелены на 2018 год, но чувствовали, что нам нужно больше ресурсов и больше сосредоточиться на программах подготовки экипажа и [ракет-носителей] Falcon Heavy", - сказала она на пресс-конференции. Шотвелл добавила, что первый пуск этого сверхтяжелого носителя планируется на лето 2017 года.
В апреле 2016-го сообщалось, что первый космический корабль, который будет называться Red Dragon ("Красный дракон"), SpaceX намерена отправить на Марс в 2018 году. После этого планировалось запускать к Красной планете аппараты каждые 26 месяцев. К 2025 году глава компании Илон Маск обещал отправить на Марс первого человека.
28 сентября прошлого года бизнесмен представил проект межпланетной транспортной системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса. Предполагается, что на Красной планете будет построено полностью автономное поселение, куда через полвека переберется миллион человек.
Грузоподъемность сверхтяжелого носителя Falcon Heavy составляет 54,4 тонны на низкой опорной орбите. Это почти в два раза превышает возможности по выводу полезной нагрузки у самой мощной эксплуатируемой на текущий момент в мире ракеты Delta IV Heavy.

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