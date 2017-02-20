Positiff: Ангела Меркель удостоена ордена "Курманжан Датка" за вклад в развитие кыргызско-германских отношений

20 февраля 2017, 8:00 Комментарии

АКИpress в очередной раз предоставляет читателям подборку позитивных новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 февраля вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель орден "Курманжан Датка" в рамках своего рабочего визита в Германию. Орден был вручен за клад в развитие кыргызско-германских отношений и в честь 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами. А.Меркель стала первой женщиной, получившей этот орден.

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Международные резервы Кыргызстана на конец 2016 года составили $1 млрд. 969,1 млн., увеличившись с начала года на $190,9 млн. (10,7%). В течение года шло пополнение золотовалютных резервов за счет внешних поступлений, доходов от управления ими и за счет покупки Национальным банком иностранной валюты и золота на внутреннем рынке страны.

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Президент Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза в ночь на 19 февраля. В рамках визита он посетил Бельгию и Германию. Стороны обсудили углубление двусторонних торгово-экономических отношений.

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Национальная сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Кувейт со счетом 5:0 в первом матче в рамках группового этапа в третьем дивизионе Азиатских игр в Японии. Сборная Кыргызстана по итогам жеребьевки попала в группу В и в стартовой встрече играла против Кувейта.

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Согласно данным Международного союза электросвязи (ITU), из стран Центральной Азии Узбекистан и Кыргызстан попали в группу, где 51-75% процентов жителей не имеет доступа к интернету, тогда как Туркменистан и Таджикистан - в группу стран, где 76-100% населения не имеет доступа к Интернету. Казахстан наряду с Россией в лучшем положении - в этих странах интернет не доступен только 0-25% жителей.