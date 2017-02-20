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Negatiff: В Кара-Куле обрушилась крыша многоквартирного дома под тяжестью снега

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410924-ru.html

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В Кара-Кульдже несовершеннолетняя вышла замуж и родила — УВД

20 февраля 2017, 8:00       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие выходные, которые вы могли пропустить.
В городе Кара-Куле Жалал-Абадской области 18 ноября под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома. Информация об обрушении поступила в мэрию города, где сообщили, что данный дом не находится на балансе муниципалитета. Пострадавших в результате обрушения нет.
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В Москве уроженец Узгена связал руки и ноги 50-летней соотечественнице, после чего изнасиловал ее, снимая процесс на камеру. Как сообщили в представительстве МВД КР, гражданка Кыргызстана С.З.К. с заявлением в милицию обратилась 10 февраля и рассказала, что накануне к ней в квартиру пришел мужчина по имени Кеша и, применив физическую силу, изнасиловал ее. Совершив преступление, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Он был задержан 2 дня спустя.
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В селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области 19 февраля примерно в 05:30 сошла лавина. По данным МЧС, снежные массы накрыли два жилых дома. Сельчане самостоятельно провели спасательные работы и вытащили из-под лавины 10 человек из 12, двое детей погибли.
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За 18 февраля четырнадцать человек скончались в результате переохлаждения на севере Афганистана. Пятеро из них, пастухи, замерзли в результате обильных снегопадов и холодов в округе Дарзаб провинции Джаузджан, согласно данным губернатора округа.
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Сотрудники Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана не выдают разрешение на реализацию мяса без взяток, сообщил депутат Жогорку Кенеша Тынчтык Шайназаров. По его словам, импортеры мяса из Китая в 2015 году жаловались на то, что в Госветсанинспекции не оформляют соответствующие документы на реализацию мяса без дачи взятки.

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