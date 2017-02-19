На бишкекские дороги высыпаны сотни тонн песка и соли

19 февраля 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. За прошедшие сутки улицы Бишкека посыпали 325 тоннами песка, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" очищают столицу от выпавшего снега.

"На борьбу с начавшимся снегопадом за прошедшие сутки было израсходовано 325 тонн песка и 25 тонн соли. Вышли 25 сотрудников отдела благоустройства, работают три грейферных погрузчика и 18 единиц спецтехники ", - говорится в сообщении.

В штатном режиме к уборке снега в городе привлечены дворники "Тазалыка" и местных территориальных управлений: в Первомайском районе - 144 человека, в Ленинском - 93, в Свердловском - 120, в Октябрьском - 86.

Снег в Бишкеке шел почти сутки, начиная с вечера субботы.