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Морозы — погода в Кыргызстане на начало недели

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410921-ru.html

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19 февраля 2017, 20:15       Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР (Кыргызгидромет) опубликовало прогноз погоды в Кыргызстане с понедельника по среду.
На большей территории страны осадков не ожидается. Прогнозируется, что температура воздуха и днем и ночью будет ниже нуля. Сохраняется угроза схода снежных лавин на горных участках некоторых автодорог.
В понедельник, 20 февраля, в Чуйской и Таласской областях днем температура составит 1-6 градусов мороза, ночью похолодает от -15.
В Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях днем будет от 4 до 1 градуса ниже нуля, а ночью температура понизится до -6...-11.
В Нарынской области днем термометры покажут 5-10 градусов мороза, а ночью от 13 до 18 со знаком "минус". В отдаленных районах ожидается снег.
В Иссык-Кульской области ночью температура составит -8...-13 градусов, в дневное время воздух прогреется до нуля. В акватории озера возможен ветер скоростью 15-20 метров в секунду. В отдаленных районах вероятен снег.
В Бишкеке днем ожидается 3 градуса мороза, а ночью похолодает до -12. Осадки не прогнозируются.
В Оше также без осадков. Ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от 0 до -2.
20-21 февраля, по прогнозам синоптиков, температура в Кыргызстане существенно не изменится.
Сход лавин возможен на следующих трассах:
<ul> <li>Бишкек - Ош (на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель и в ущелье Чычкан);</li> <li>Мырзаке - Кара-Кульджа - Алайкуу (с 65-го по 90-й километры);</li> <li>Ала-Бука - Каныш-Кыя (65-90-й километры);</li> <li>Красная горка - Ак-Таш (1-9-й километры);</li> <li>Казарман - Ак-Тал - Чат (на перевале Кара-Коо и на участке трассы в районе села Ийри-Суу (42-44-й километры);</li> <li>Каракол - Энильчек (на перевале Чон-Ашуу);</li> <li>Барскоон - Ак-Шыйрак (на перевалах Барскоон и Соок).</li> </ul>
При проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.

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