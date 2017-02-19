Среди спасенных в Чон-Алае трое детей — список пострадавших от лавины

19 февраля 2017, 19:06 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В результате схода снежной лавины в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области пострадали 11 человек, десять из них госпитализированы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

В воскресенье около 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома. Были спасены 11 человек, два ребенка погибли. Пострадавших доставили в Центр общеврачебной практики Чон-Алайского района.

"На данный момент состояние двух пострадавших среднее, состояние восьми - удовлетворительное. Госпитализированные получают соответствующее лечение, всеми необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения обеспечены. Одному оказана амбулаторная помощь, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Список пострадавших при сходе лавины:

<ul> <li>А. А. 2012 года рождения (шоковое состояние);</li> <li>А. А. 2014 года рождения (шоковое состояние);</li> <li>А. Р. 2016 года рождения (состояние удовлетворительное);</li> <li>К. Т. 1988 года рождения (шоковое состояние);</li> <li>М. Ж. 1966 года рождения (шоковое состояние);</li> <li>М кызы Г. 1990 года рождения (ушиб, растяжение связочного аппарата коленного сустава справа);</li> <li>Ш. Н. 1983 года рождения (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей грудной клетки и бедра);</li> <li>Ш. Д. 2012 года рождения (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб);</li> <li>Ш. М. 2013 года рождения (ушиб и растяжение коленного сустава справа);</li> <li>Э. Ш. 1952 года рождения (коронарная болезнь сердца, гипертоническая болезнь 2-й степени).</li> </ul> В Минздраве добавили, что в селе Жаш-Тилек для оказания своевременной медицинской помощи населению дежурит одна бригада скорой помощи ЦОВП. В нее входят хирург, травматолог, фельдшер, а также две медсестры из фельдшерско-акушерского пункта.