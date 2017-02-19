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Топ-8 самых дорогих домашних животных из зоомагазинов КыргызстанаТоп-8 самых дорогих домашних животных из зоомагазинов Кыргызстана

Сотрудники "Тазалыка" убирают дороги и улицы Бишкека от снега (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

       

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410919-ru.html

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Уже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образца

19 февраля 2017, 18:06       Комментарии

В Бишкеке сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают очищать столицу от выпавшего снега.
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, на борьбу с начавшимся снегопадом за прошедшие сутки было израсходовано 325 тонн песка и 25 тонн соли, вышло 18 единиц спецтехники и 25 сотрудников отдела благоустройства, работают 3 грейферных погрузчика.
В штатном режиме по Бишкеку работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ). В Первомайском районе 144 человека, в Ленинском - 93, в Свердловском - 120, в Октябрьском - 86 дворников.
В мэрии напомнили, что заявки с фотографиями по подсыпке дорог, уборке наледи горожане могут отправлять на следующие номера телефонов через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - ‪0557 997 927‬;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - ‪0554 955 509‬;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - ‪0558 336 640‬;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - ‪0555 447 154.

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