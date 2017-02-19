Топ-8 самых дорогих домашних животных из зоомагазинов Кыргызстана

19 февраля 2017, 18:04 Комментарии

Корреспондент Sputnik прогулялся по зоомагазинам Бишкека и выяснил, сколько стоит самая древняя собака, где достать домашнюю обезьянку и сколько долларов в одном попугае.

1. Порода мексиканской голой собачки появилась 5 000 - 3 000 лет до нашей эры и считается самой древней. Кроме того, животное попало в Книгу рекордов Гиннесса как млекопитающее с самой высокой температурой тела. Из-за отсутствия шерсти оно практически не вызывает аллергию и не может стать жертвой блох. У местных заводчиков такую собаку можно купить за 15-40 тысяч сомов.

2. Бенгальская домашняя кошка - животное для настоящих ценителей экзотики. Благодаря своим предкам, диким кошкам, имеет прекрасные охотничьи навыки, острый слух и быструю реакцию. Очень чистоплотна и неприхотлива. Короткая шерсть этой кошки крайне редко вызывает аллергию. Цены на экзотическую красавицу варьируются от 300 до 800 долларов.

3. Аравана, или золотой дракон - на самом деле золотая рыбка. Стоит она от 4 до 75 тысяч сомов - в зависимости от цвета. Эта порода рыб входит в список самых дорогих питомцев в мире. По китайским поверьям, она приносит удачу и исполняет желания.

4. Шпиц некогда был крупной пастушьей собакой, а до наших дней "дошел" в виде маленькой декоративной милашки. Это животное было известно еще во времена античности, а в Средние века привлекло внимание европейских аристократов и стало неизменным компаньоном светских дам. С годами интерес к собачке возрастал и сейчас она входит в топ-10 самых популярных пород. Шпиц совмещает милую внешность и бойкий характер, любит доминировать, но хорошо поддается дрессировке. Цена этого обаятельного малыша - от 150 до 1 500 долларов.

5. Жако считается самым интеллектуальным видом попугаев, так как способен запоминать до 1 500 слов. Птица может сопоставлять свою речь с называемыми предметами и подражать поведению хозяина. Таких попугаев сложно разводить в неволе, поэтому чаще всего их отлавливают в Африке. Средний срок жизни при хорошем уходе - 49 лет. Стоимость - 27-68 тысяч сомов.

6. Символ Великобритании - английский бульдог - еще один дорогой любимец. Собака очень добрая и спокойная, хорошо уживается с другими питомцами, но из-за слабого здоровья требует повышенного внимания и тщательного ухода. Кстати, самки английских бульдогов из-за узкого таза рожают с помощью кесарева сечения. Живут эти мускулистые крепыши 8-10 лет, что не так уж и много для собаки. Стоимость щенка у заводчиков - от 39 до 68 тысяч сомов.

7. Если при выборе домашнего питомца вы делаете акцент на чистоплотность и преданность, то чау-чау - то, что нужно. Кстати, это одна из древнейших пород собак, эволюционирующих от волков. Тибетские монахи на протяжении многих веков поддерживают "чистоту" породы. Пушистик будет дарить вам свою любовь за символическую сумму в 1 000 долларов.

8. Самое экзотическое предложение от бишкекских зоомагазинов - домашняя обезьянка. Однако милое маленькое существо - это не только развлечение, но и большая ответственность. Хотя животное считается неприхотливым, оно требует повышенного внимания на протяжении всей своей жизни. А живет такая обезьянка при правильном уходе 30-35 лет. Это экзотическое удовольствие является самым дорогим в нашем списке - от 1 до 3 тысяч долларов.