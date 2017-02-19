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Возле Восточного автовокзала столкнулись три машины — очевидец

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410917-ru.html

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19 февраля 2017, 17:36       Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В районе Восточного автовокзала в Бишкеке столкнулись три автомобиля, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.
"Авария произошла примерно в 16.00. Три машины столкнулись на проспекте Жибек Жолу", - рассказал очевидец.
В службе "102" подтвердили, что на указанное место вызван экипаж милиции. На Станции скорой медицинской помощи отметили, что вызов в этот район не поступал.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544.

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