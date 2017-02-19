Возле Восточного автовокзала столкнулись три машины — очевидец

19 февраля 2017, 17:36 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В районе Восточного автовокзала в Бишкеке столкнулись три автомобиля, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия.

"Авария произошла примерно в 16.00. Три машины столкнулись на проспекте Жибек Жолу", - рассказал очевидец.

В службе "102" подтвердили, что на указанное место вызван экипаж милиции. На Станции скорой медицинской помощи отметили, что вызов в этот район не поступал.

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