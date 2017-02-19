Лавины стали причиной третьей смерти за день в Кыргызстане

19 февраля 2017, 16:37 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В селе Кожокелен Папанского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области снежная лавина стала причиной смерти 37-летней женщины, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

В воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома. Удалось спасти 11 человек, но двое детей пропали, их тела были обнаружены спустя несколько часов.

По данным МЧС, в селе Кожокелен лавина сошла около 15.00. В результате погибла 37-летняя женщина. Спустя 40 минут ее тело извлекли из-под снега местные жители.