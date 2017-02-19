Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шотландский футболист толкнул болбоя и получил дисквалификацию на 6 матчейШотландский футболист толкнул болбоя и получил дисквалификацию на 6 матчейВ Балыкчи сильный ветер — МЧС призывает к осторожностиВ Балыкчи сильный ветер — МЧС призывает к осторожности

Лавины стали причиной третьей смерти за день в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410915-ru.html

Похожие новости

В Ошской области лавина унесла жизни двух детей

В Кыргызстане создана ассоциация частных агентств занятости

Дети, накрытые снежной лавиной, найдены мертвыми

Сборная Кыргызстана по хоккею с победы стартовала на зимних Азиатских играх

На Тоо-Ашуу сошла лавина, застряли машины. Трасса Бишкек — Ош закрыта

19 февраля 2017, 16:37       Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В селе Кожокелен Папанского айыл окмоту Кара-Сууйского района Ошской области снежная лавина стала причиной смерти 37-летней женщины, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
В воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек лавина накрыла два жилых дома. Удалось спасти 11 человек, но двое детей пропали, их тела были обнаружены спустя несколько часов.
По данным МЧС, в селе Кожокелен лавина сошла около 15.00. В результате погибла 37-летняя женщина. Спустя 40 минут ее тело извлекли из-под снега местные жители.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум