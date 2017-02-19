В Балыкчи сильный ветер — МЧС призывает к осторожности

19 февраля 2017, 14:43 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В Балыкчи сегодня примерно в полдень начался ветер скоростью 24-28 метров в секунду, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Ведомство призывает жителей и гостей города к осторожности и бдительности. Известно, что разрушений от стихии нет.

Балыкчи является районом, где фиксируется наименьшее количество осадков в Иссык-Кульской области. Во многом это связано с тем, что ветры Улан и Санташ уносят облака в сторону от города.

В Бишкеке 8 июня 2015 года около 20.00 начался сильный ветер, который поднял в воздух мусор, пыль и песок, повалил деревья, рекламные щиты, сорвал крыши и оборвал электропровода. По данным МЧС, скорость ветра составила 25-27 метров в секунду. В результате пострадали восемь автомобилей, были повалены свыше 80 деревьев и три рекламных щита. Сумма ущерба тогда составила около миллиона сомов.