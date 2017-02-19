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Крик души фитнес-тренера: 5 вещей, которые раздражают в клиентахКрик души фитнес-тренера: 5 вещей, которые раздражают в клиентах

В Балыкчи сильный ветер — МЧС призывает к осторожности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410913-ru.html

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В Чаткалском районе в связи сильным снегопадом объявлена чрезвычайная ситуация

19 февраля 2017, 14:43       Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В Балыкчи сегодня примерно в полдень начался ветер скоростью 24-28 метров в секунду, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Ведомство призывает жителей и гостей города к осторожности и бдительности. Известно, что разрушений от стихии нет.
Балыкчи является районом, где фиксируется наименьшее количество осадков в Иссык-Кульской области. Во многом это связано с тем, что ветры Улан и Санташ уносят облака в сторону от города.
В Бишкеке 8 июня 2015 года около 20.00 начался сильный ветер, который поднял в воздух мусор, пыль и песок, повалил деревья, рекламные щиты, сорвал крыши и оборвал электропровода. По данным МЧС, скорость ветра составила 25-27 метров в секунду. В результате пострадали восемь автомобилей, были повалены свыше 80 деревьев и три рекламных щита. Сумма ущерба тогда составила около миллиона сомов.

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