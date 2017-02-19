Крик души фитнес-тренера: 5 вещей, которые раздражают в клиентах

19 февраля 2017, 14:29 Комментарии

Фитнес-тренер в спортзале - не просто человек, составляющий программу тренировок. Либо вы ним найдете общий язык, либо тренировки будут не очень эффективными. Sputnik Кыргызстан выяснил, что не надо делать, чтобы не взбесить гуру гантелей и не получить от него пятикилограммовым блином по голове.

Хозяин. Тренер в глазах многих клиентов - это кто-то между нянькой и надзирателем. В мои обязанности входит планирование тренировок, рекомендации по питанию, все остальное зависит от вас, уважаемые клиентки. Я не обязана бегать за вами, я слежу за тем, чтобы вы делали упражнения правильно. Я не должна пресмыкаться и заискивать перед вами, уговаривая сделать еще одно упражнение, что жир с ваших бочков эть-эть и убежал!

Безрезультатные. "Я хожу на тренировки уже две недели, но еще не похудела...", "А когда у меня будут талия и попа?". Клиенты думают, что этого достаточно, чтобы получить тело своей мечты. А правильное питание, а мотивация, а вера в свои силы!? Куда без этого? Даже если я буду орать на вас, как прапорщик на солдат, перед очередным подходом, без вашего стремления ничего не получится.

Вонючка. Меня очень огорчают люди, которые не познали радость душа, ну или хотя бы тазика и ковшика. Когда от клиента пахнет позавчерашней тренировкой, что слезятся глаза, это омрачает рабочий процесс. Все мы не феечки, но можно же соблюдать элементарные правила гигиены. Вас все-таки окружают существа с обонянием, которые хотят выжить на этой тренировке.

"Я сам знаю, что мне нужно". "Спину качать не буду, на пресс тоже, пожалуй, достаточно, вы думаете, это упражнение достаточно эффективно? Мне надо чаще делать ноги! Почему в программе так мало гиперэкстензии?"... Список подобных фраз можно продолжать бесконечно. Повторю еще раз: в зале специалист я, и я решаю, что вам в данный момент нужно!

Очень умный! Такие люди просто вымораживают! Они указывают мне, какие упражнения добавлять в список тренировок, а бывает, еще и критикуют, как их делаю. Я рада, что вы насмотрелись роликов в Интернете и мните себя суперпрофессионалом. Если у вас все так хорошо, открывайте свой зал и на здоровье составляйте упражнения для своих клиентов.