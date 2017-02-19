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В Белорусиии прошел марш протеста. Митингующие против декрета о тунеядстве

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355651_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410911-ru.html

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19 февраля 2017, 13:45       Комментарии

В Бресте прошел митинг против принятого правительством Белоруссии декрета о тунеядстве. Об этом сообщают белорусские СМИ
В акции приняли участие более 2 тыс. человек. Акция под название "Марш рассерженных белорусов" была организована экс-кандидатом в президенты страны Николаем Статкевичем.
Организаторы демонстрации подготовили резолюцию к властям страны. В ней изложены требования об отмене декрета "О предотвращении социального иждивенчества", остановке сокращения доходов населения и переходе к свободным выборам.
Участники митинга собрались на Октябрьской площади в центре Минска и развернули на ступеньках Дворца республики транспарант "Кто главный дармоед? Президент!". Кроме того, демонстранты выкрикивали лозунги "Лукашенко – нет !", "Диктатуре - нет!", "Лукашенко - сатрап!".
После сбора участники акции начали движение в сторону Министерства по налогам и сборам, где планировалось передать резолюцию марша властям. По оценке организатора акции, Николая Статкевича, всего для участия в марше собрались от трех тыс. до пяти тыс. человек.
Отметим что согласно декрету неработающие граждане страны (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин ($242). В среду, 15 февраля стало известно, что в общей сложности сбор заплатили 46 тыс. человек.

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