В Белорусиии прошел марш протеста. Митингующие против декрета о тунеядстве

19 февраля 2017, 13:45 Комментарии

В Бресте прошел митинг против принятого правительством Белоруссии декрета о тунеядстве. Об этом сообщают белорусские СМИ

В акции приняли участие более 2 тыс. человек. Акция под название "Марш рассерженных белорусов" была организована экс-кандидатом в президенты страны Николаем Статкевичем.

Организаторы демонстрации подготовили резолюцию к властям страны. В ней изложены требования об отмене декрета "О предотвращении социального иждивенчества", остановке сокращения доходов населения и переходе к свободным выборам.

Участники митинга собрались на Октябрьской площади в центре Минска и развернули на ступеньках Дворца республики транспарант "Кто главный дармоед? Президент!". Кроме того, демонстранты выкрикивали лозунги "Лукашенко – нет !", "Диктатуре - нет!", "Лукашенко - сатрап!".

После сбора участники акции начали движение в сторону Министерства по налогам и сборам, где планировалось передать резолюцию марша властям. По оценке организатора акции, Николая Статкевича, всего для участия в марше собрались от трех тыс. до пяти тыс. человек.

Отметим что согласно декрету неработающие граждане страны (в том числе постоянно проживающие в стране иностранцы и лица без гражданства) должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин ($242). В среду, 15 февраля стало известно, что в общей сложности сбор заплатили 46 тыс. человек.