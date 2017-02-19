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Американская авианосная группа вошла в Южно-Китайское море

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355655_am...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410910-ru.html

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19 февраля 2017, 14:05       Комментарии

Авианосная группа ВМС США начала патрулирование в Южно-Китайском море на фоне растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина из-за спорных границ в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
Как говорится в сообщении, авианосец Carl Vinson в сопровождении двух эсминцев занялся выполнением "рутинных операций". "Мы с нетерпением ждем шанса продемонстрировать свои возможности, выстраивая прочные отношения с нашими союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил командир авианосной группы контр-адмирал Джеймс Килби.
15 февраля, МИД КНР предостерег Вашингтон от попыток оспорить границы в Южно-Китайском море. Спустя три дня Пекин начал собственные военно-морские учения в регионе, в которых задействован единственный китайский авианосец.
Между Японией и Китаем существует территориальный спор, касающийся островов Сенкаку, возле которых обнаружены залежи нефти. Де-факто эту территорию контролирует Япония, но КНР предъявляет на них претензии с конца 1960 годов. По версии Пекина, архипелаг был открыт китайцами в XIV веке и является исконно китайской землей.

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