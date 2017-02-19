Глава МИД Франции предупредил США о безуспешности попыток раскола Европы

19 февраля 2017, 14:08 Комментарии

Попытки США разделить Европу обречены на провал, поскольку Вашингтон не в состоянии компенсировать те преимущества, которые ЕС предлагает своим членам. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в интервью Journal du Dimanche.

"Могу поспорить, что любая попытка разделить европейцев и управлять ими не сработает. Соединенные Штаты не имеют абсолютно никакой возможности компенсировать преимущества, предлагаемые Евросоюзом", - приводит слова министра Reuters.

Эйро отметил, что даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, несмотря на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС, указала президенту США Дональду Трампу на необходимость иметь Европу в качестве "сильного партнера".

Глава МИД также подчеркнул, что Франция не потерпит вмешательства извне в президентские выборы как со стороны России, так и со стороны США. "Россия должна первой провозгласить, что невмешательство во внутренние дела является основополагающим принципом международных отношений. И я это приму. Франция, французы не потерпят, чтобы кто-то диктовал им выбор", - сказал Эйро, вновь отметив, что стабильность Европы как в интересах Москвы, так и в интересах Вашингтона.