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Новости Кыргызстана

Американская авианосная группа вошла в Южно-Китайское мореАмериканская авианосная группа вошла в Южно-Китайское море

Глава МИД Франции предупредил США о безуспешности попыток раскола Европы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355653_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410909-ru.html

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Победа французов в Кыргызстане, или Как в Токтогуле сыграли в хорсбол

19 февраля 2017, 14:08       Комментарии

Попытки США разделить Европу обречены на провал, поскольку Вашингтон не в состоянии компенсировать те преимущества, которые ЕС предлагает своим членам. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в интервью Journal du Dimanche.
"Могу поспорить, что любая попытка разделить европейцев и управлять ими не сработает. Соединенные Штаты не имеют абсолютно никакой возможности компенсировать преимущества, предлагаемые Евросоюзом", - приводит слова министра Reuters.
Эйро отметил, что даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, несмотря на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС, указала президенту США Дональду Трампу на необходимость иметь Европу в качестве "сильного партнера".
Глава МИД также подчеркнул, что Франция не потерпит вмешательства извне в президентские выборы как со стороны России, так и со стороны США. "Россия должна первой провозгласить, что невмешательство во внутренние дела является основополагающим принципом международных отношений. И я это приму. Франция, французы не потерпят, чтобы кто-то диктовал им выбор", - сказал Эйро, вновь отметив, что стабильность Европы как в интересах Москвы, так и в интересах Вашингтона.

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