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Власти Ирака объявили о начале освобождения западной части Мосула

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355652_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410908-ru.html

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19 февраля 2017, 13:25       Комментарии

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула, которую удерживают боевики террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает лента.ру.
Как отметил аль-Абади, первоочередная задача - спасение из рук террористов мирных жителей. В Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН сообщили, что готовятся к новому наплыву беженцев из Мосула, число которых может достигнуть 400 тысяч человек. К югу от города возводятся центры размещения беженцев, а также идет заготовка товаров первой необходимости.
18 февраля иракские самолеты сбросили на западную часть Мосула миллионы листовок с предупреждением для местных жителей о начале боевых действий в этом районе. В других листовках содержался призыв к террористам "сложить оружие и сдаться".
Наземная военная операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть города.

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