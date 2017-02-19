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В Кыргызстане создана ассоциация частных агентств занятости

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355606_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410907-ru.html

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19 февраля 2017, 12:44       Комментарии

В Бишкеке состоялось первое заседание членов Ассоциации частных агентств занятости. В мероприятии участвовали депутаты Жогорку Кенеша, представители МВД КР, Международной организации по миграции, торгово промышленной палаты КР, молодежной биржи труда и члены Ассоциации.
Организация планирует разработать стратегию развития внешней миграции, совершать анализы текущего состояния рынка труда. Планируется расширять список стран для легального трудоустройства граждан Кыргызстана и участвовать в разработке законодательной и нормативной базы.
По сообщению ассоциации их задачами являются помощь в легальном трудоустройстве граждан за границей, оказание правовой и информационной поддержки, координация работы кадровых компаний-членов объединения, повышение уровня знаний, профессиональной этики, защита их интересов.
"Это первое объединение в Кыргызстане, которое будет заниматься формированием и развитием рынка труда в республике, созданием профессиональной площадки для обсуждения тенденций развития, вызовов и проблем в области занятости и трудоустройства граждан, защитой интересов работающего населения и компаний-участников рынка. Под "крыло" Ассоциации вошли те компании, кому небезразлично развитие рынка труда в стране. Мы готовы вместе и сообща решать вопросы трудоустройства граждан", - сказал президент ассоциации частных агентств занятости Аскербек уулу Шерболот.
Ассоциация объединяет 15 кадровых агентств рынка труда Кыргызстана. Ассоциация зарегистрирована в августе 2016 года. На сегодня достигнута договоренность о сотрудничестве с кадровыми агентствами России, Германии, Турции и Японии.

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