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Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в РФ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355646_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410906-ru.html

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19 февраля 2017, 12:51       Комментарии

Руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР прокомментировали указ президента России Владимира Путина, которым глава государства постановил временно признать в РФ документы, выданные жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом лента.ру.
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