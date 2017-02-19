Минобраз предоставил не полную информацию по тендеру проекта "Умная школа"

19 февраля 2017, 13:08 Комментарии

Министерство образования и наук предоставил не полную информацию относительно проведенного в прошлом году тендера по проекту "Умная школа". По сообщению пресс-службы ОАО "Кыргызтелеком" 8 февраля Минобраз распространил информацию о реализации проекта. В сообщении министерства отмечено, что "Кыргызтелеком" предлагал высокую абонентскую плату от 8 до 28 тысяч сомов, но школы в Нарыне но на тот момент платили по 2,5 тыс. сомов.

На официальном сайте "Кыргызтелеком" предоставил другую информацию, где указано что они предлагали наоборот меньшую абонентскую плату.В пресс-релизе МОиН перечисляются результаты первого, второго и четвертого тендера. Сведения о третьем почему-то, не указаны. Хотя в нем "Кыргызтелеком" предложил абонентскую плату в размере 1,5 тысячи сомов, за оптоволоконную связь, которая может обеспечить доступ к интернету на скорости до 100 Мбит/с. В Минобразе отмечают что имеющийся победитель тендера предложил абонентскую плату в размере 3,5 тысячи сомов.

Согласно условиям первого тендера, ведомство само выбрало 600 школ со всех регионов республики, а участники должны были подготовить расчеты по затратам для подключения интернета. По расчетам специалистов "Кыргызтелеком", затраты составили порядка 370 млн сомов, так как большинство школ находились далеко от сетей ОАО. Согласно условиям, нужно было уложиться в 163 млн сомов. Но, именно в этих школах провести проводной интернет по расчетам специалистов, на эту сумму было невозможно.

Тогда во втором тендере ведомство предложило участникам самим выбрать 600 школ, куда можно провести интернет за 163 млн сомов. "Кыргызтелеком" выбрал те школы, которые максимально близки к своим сетям, и даже тогда затраты по расчетам составили порядка 230 млн сомов. Решением Правления ОАО подало заявку на 163 млн сомов, а остальные затраты из 230 млн сомов планировали изыскать из собственных средств, по прогнозам они окупились бы в будущем за счет абонентских плат.

Из заявленной суммы 163 млн сомов 83 млн сомов указали как затраты, а остальные как абонентскую плату. То есть 80 млн за абонентскую плату уже включены в проект. А абонентская плата за следующие годы составляла 1,5 тыс. сомов. Однако комиссия решила признать тендер не состоявшимся,объявив третий. В нем "Кыргызетелеком" подал заявку на 163 млн, и абонентскую плата в размере 1,5 тыс. сомов.Но комиссия решила вновь объявить тендер. В четвертом конкурсе предложение "Кыргызтелекома" оставалось прежним. Но компания победитель предложила за порядка 80 млн сомов провести беспроводной интернет, при этом абонентская плата составит в месяц 3,5 тысяч сомов. Комиссия отдала проект им.

По расчетам специалистов за 80 млн сомов обеспечить школы, стабильным интернетом с требуемой скоростью не менее 10 Мбит/с и с последующим расширением, неосуществимо.Через пять лет, по прогнозам специалистов, устанавливаемый интернет станет самым непопулярным, не отвечающим увеличивающимся потребностям.

Беспроводной интернет WiMAX не сможет расширить емкость, то есть скорость будет даже снижаться по мере увеличения количества абонентов.

В перспективе если в будущем в школах установят видеонаблюдения с единым центром в Бишкеке, то беспроводная сеть не сможет обеспечить его устойчивое соединение. Так как сеть будет работать на приеме, то есть возникает риск сбоя. Кроме этого, трудно будет внедрить видео уроки, видео учебники и другие.