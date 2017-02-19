Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Власти Ирака объявили о начале освобождения западной части МосулаВласти Ирака объявили о начале освобождения западной части МосулаМинобраз предоставил не полную информацию по тендеру проекта "Умная школа"Минобраз предоставил не полную информацию по тендеру проекта "Умная школа"

В Ошской области лавина унесла жизни двух детей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355654_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410904-ru.html

Похожие новости

Дети, накрытые снежной лавиной, найдены мертвыми

На Тоо-Ашуу сошла лавина, застряли машины. Трасса Бишкек — Ош закрыта

Сошла лавина. Автодорога Бишкек-Ош закрыта на 36 часов

ЧП в Чон-Алае: лавиной накрыло дом, в котором были дети

МЧС проводит принудительный спуск снежных лавин на горных участках автодорог (список автодорог)

19 февраля 2017, 13:09       Комментарии

Сегодня в 5:30 в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области снежная лавина накрыла два жилых дома. Шестерых человек из первого строения спасли местные жители.
Во втором доме жили семеро человек, пятеро из них спасены, двое детей оказались погребены под обломками дома . По сообщению пресс-службы МЧС, тела двух детей были найдены в 11.00 часов. Как отметили в ведомстве, погибли мальчик и девочка, она училась в четвертом классе.
"Тела двух детей были найдены около 11:00 часов, второго ребенка нашли уже в 11:40. Там на месте завалы разбирали местные жители. Они и спасли своих односельчан",- рассказал пресс-секретарь МЧС КР Элмира Шерипова.
По данным министерства чрезвычайных ситуаций, в связи с обильными снегопадами по республике зафиксировано несколько фактов схода лавин.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум