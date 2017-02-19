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Сборная Кыргызстана по хоккею с победы стартовала на зимних Азиатских играх

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355650_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410903-ru.html

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19 февраля 2017, 12:16       Комментарии

Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой с победы стартовала на Зимних Азиатских играх в Саппоро (Япония). Об этом "ВБ" сообщили в Федерации хоккея Кыргызстана.
Свой стартовый матч сборная Кыргызстана провела с командой Независимые олимпийские атлеты, которые выступают под флагом МОК.
В первом периоде кыргызстанцы вышли вперед со счетом 1:0, а во втором забили еще три шайбы, в заключительной двадцатиминутке оформили еще один гол. Таким образом, сборная Кыргызстана со счетом 5:0 одержала победу стартовом матче.
Следующую игру сборная Кыргызстана преведет с Филиппинами 21 февраля.
Напомним, на Зимних играх-2017 сборная Кыргызстана играет во втором дивизионе, где за малый комплект медалей борются 10 команд, поделенные на две группы. Кыргызстан играет в группе "А" наряду с сборными Катара, Филиппин, Бахрейна и Независимых олимпийских атлетов. В группе "В" выступают Малайзия, Макао, Туркменистан, Индонезия и Иран.
По итогам матчей группового раунда, лучшие команды поборются за малое золото игр.
Отметим, официально открытие Зимних Азиатских игр пройдет сегодня,19 февраля. На параде флаг Кыргызстана понесет капитан сборной Аманбек Эсен уулу. На этих играх помимо сборной по хоккею Кыргызстан представляют еще 10 спортсменов по горным лыжам, биатлону и лыжной гонке, а также по фигурному катанию.

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