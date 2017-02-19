У нас берут вторую жену красивее и моложе первой — депутат Айсулуу Мамашова

19 февраля 2017, 12:38 Комментарии

Разговор в редакции:

- К тебе Айсулуу Мамашова придет? Та самая?

- Ага.

- Хотя уже неинтересно, она же замуж вышла...

- Не переживай, Дань! Даже если бы не вышла, тебе бы там все равно ничего не светило...

Она пришла не в вычурном пальто и не в шубе а-ля "дорого-богато", а в самом обычном черном пуховике, в каких ходит полгорода. Еще и без косметики. Кто там говорил, что красота человека в простоте? Наверное, так оно и есть.

- Недавно я просматривала статистику и узнала, что в среднем кыргызстанки первый раз выходят замуж в 23 года. Но уже с восемнадцатилетнего возраста многих девушек начинают терроризировать вопросами: "Ты чего сидишь? Часики-то тикают!". Как вы думаете, это проблема или нет?

- В крупных городах не проблема, но в регионах дела обстоят иначе. На прошлой неделе я разговаривала с женщинами - депутатами Кара-Сууйского айыльного кенеша. Они рассказали, что там многих девочек выдают замуж еще в 7-8-м классе, а в 18 лет незамужняя считается чуть ли не старой девой! Я ужаснулась... На мой взгляд, и 18 лет для свадьбы рановато. Да, организм уже готов к деторождению, но девушке не хватает осознанности, жизненного опыта, чтобы создать крепкую семью.

Именно поэтому все женщины в парламенте поддержали законопроект Аиды Саляновой о запрете на проведение обряда нике с несовершеннолетними.

- Но ведь законом у нас и так запрещены замужество и половые отношения с лицами моложе 18 лет!

- С одной стороны, законы пишут для того, чтобы они исполнялись. С другой - знают ли граждане об этих законах, хотят ли соблюдать?

- Может, тогда надо переписать законы? Например, многоженство у нас запрещено, но оно практикуется. Не проще ли разрешить вторых и третьих жен?

- Действительно, на сегодня ни один мужчина по этой уголовной статье не осужден. Но если говорить о легализации многоженства, то лично я, как женщина, такое не приемлю.

Дело в том, что раньше вторых и третьих жен выбирали среди женщин, оставшихся без кормильца, - например, если мужей убили на войне. Сейчас же новую жену берут по принципу "она должна быть красивее и моложе первой". При этом в исламе есть норма, согласно которой мужчина обязан обеспечивать всех жен одинаково, все дети должны быть под его опекой. Но наши мужчины несколько раз женятся, а потом со спокойным сердцем расстаются, всего лишь сказав три раза: "Я развожусь". Было очень много жалоб со стороны депутатов местных кенешей на то, что в селах остается внушительное число брошенных женщин и детей. Проблему усугубляет тот факт, что мужчины уезжают на заработки в другие страны и там заводят новые семьи.

- Наверное, получить при этом алименты - вообще случай из области фантастики?

- Это серьезный вопрос. Если брак был заключен только посредством нике, отцовство приходится доказывать через суд. Сегодня даже те мужчины, которые состояли в зарегистрированном браке, отказываются платить алименты. Взыскать их в судебном порядке крайне сложно.

Недавно мы с коллегами, женщинами-депутатами, подумали: почему бы не запретить выезд за рубеж злостным неплательщикам алиментов? Как так - на заграницу деньги есть, а на своего ребенка нет?

- Мне хочется затронуть и тему домашнего насилия. Я часто сижу на местных форумах. Их участницы считают, что, если любимый супруг не устроил тебе аборт ударом ноги в живот, брак можно назвать счастливым...

- В Кыргызстане кризисные центры переполнены! Я была в одном таком центре на юге страны, туда каждый день приходят по три женщины! Они живут там год-полтора, скрываясь от мужей. Ужасно и то, что в некоторых селах, если девочку изнасиловали, она выходит замуж за насильника. Мне даже слов не хватает... Как можно своего ребенка выдать замуж за человека, который над ним измывался?!

Я вообще очень беспокоюсь за наших девочек. Оказывается, некоторые родители из религиозных соображений не отпускают дочерей в школу. Для меня это было открытием. Я тоже человек религиозный, но как можно лишить ребенка образования?! На местах вообще много людей, которые проповедуют что-то свое. Религия не запрещает посещать светскую школу и не призывает выходить замуж в 13 лет!

Помните, Духовное управление мусульман Кыргызстана проводило сертификацию имамов? Всего 30 процентов из них прошли эти экзамены. Получается, 70 процентов священнослужителей не имеют религиозного образования. Непонятно, что они проповедуют на местах... Мы решили в ближайшее время собрать представителей духовенства и обсудить эти вопросы непосредственно с ними.

- У нас, по официальной статистике, женщины зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин, что лучше всего свидетельствует об ущемлении их прав. Сталкивались ли вы с этим, учитывая, что руководящую должность заняли в 18 лет, возглавив "Автоучкомбинат"?

- С данной проблемой я сталкивалась часто, но мне помогли образованность и уверенность в себе. Когда мужчина понимает, с кем имеет дело, видит, что я знаю свои права и свою работу, отношение меняется. Эти вопросы мне приходилось решать при помощи дипломатии - стучать кулаком по столу не люблю. Хотя, окажись на моем месте мужчина, ему было бы намного проще.

Мне пришлось рано повзрослеть. В 15 лет я потеряла маму. Нас вырастил отец, который дал много знаний и житейской мудрости.

- Сложно ли быть депутатом?

- Когда ты не работаешь в органах власти, кажется, что там все просто. Все думают: почему чиновники такие глупые? Но на самом деле это очень сложно! Здесь огромная ответственность - от тебя зависит жизнь 6 миллионов граждан. Я помню первый законопроект, за который голосовала: он предлагал дать частным клиникам разрешение на трансплантацию органов. Конечно, я была против: наш уровень безопасности такого не позволяет. Неужели надо, чтобы у нас люди пропадали? Я всех уговаривала голосовать "против", но в итоге так проголосовала только сама. Впрочем, законопроект все равно отклонил президент.

- В нас, обывателях, живет такое убеждение: если ты богат - значит, наворовал. А если уж ты депутат, то все...

- Кстати, мне никто никогда не предлагал что-нибудь украсть из бюджета. Я даже не позволяю себе о таком задуматься. Не представляю, как это вообще происходит. Но с чиновниками действительно иногда интересно получается... Откуда у некоторых уже через два года работы появляется 570-й Lexus? Да, кыргызстанцы всегда такое видят. Эта внимательность и держит граждан в тонусе.