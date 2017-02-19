На Тоо-Ашуу сошла лавина, застряли машины. Трасса Бишкек — Ош закрыта

19 февраля 2017, 11:50 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В связи со сходом снежной массы на перевале Тоо-Ашуу и лавиноопасностью автодорога Бишкек - Ош закрыта на целый день, сообщили в службе "112".

Ограничен проезд на участке трассы от села Сосновка до перевала Ала-Бель.

"На перевале Тоо-Ашуу сошла лавина. Идет расчистка дороги от снега. Трассу закрыли с утра. Возможно, откроется вечером", - сообщили в "112".

Отмечается, что на промежутке трассы, проезд по которому ограничен, остались автомобили.

Также временно закрыта трасса Казарман - Акталчат из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.