Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сборная Кыргызстана по хоккею с победы стартовала на зимних Азиатских играхСборная Кыргызстана по хоккею с победы стартовала на зимних Азиатских играхПутин подписал указ о признании выданных в Донбассе документовПутин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов

На Тоо-Ашуу сошла лавина, застряли машины. Трасса Бишкек — Ош закрыта

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410899-ru.html

Похожие новости

Сошла лавина. Автодорога Бишкек-Ош закрыта на 36 часов

Дорога Бишкек–Ош закрыта на 36 часов

Уже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образца

В Бишкек приехал театр масок из Японии

"Развод на лоха" по-бишкекски. Приемы барменов

19 февраля 2017, 11:50       Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В связи со сходом снежной массы на перевале Тоо-Ашуу и лавиноопасностью автодорога Бишкек - Ош закрыта на целый день, сообщили в службе "112".
Ограничен проезд на участке трассы от села Сосновка до перевала Ала-Бель.
"На перевале Тоо-Ашуу сошла лавина. Идет расчистка дороги от снега. Трассу закрыли с утра. Возможно, откроется вечером", - сообщили в "112".
Отмечается, что на промежутке трассы, проезд по которому ограничен, остались автомобили.
Также временно закрыта трасса Казарман - Акталчат из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум