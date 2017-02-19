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Сошла лавина. Автодорога Бишкек-Ош закрыта на 36 часов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355649_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410898-ru.html

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19 февраля 2017, 11:17       Комментарии

Автодорога Бишкек-Ош закрыта на 36 часов. В министерстве транспорта и дорог отмечают что сегодня около 05:00 на 246 км трассы (ущелье Чычкан) сошли пять снежных лавин общим объемом около 33 тыс. кубометров. В данное время на месте работают пять единиц спецтехники.
"Сегодня утром в ущелье Чычкан это 246 км. снежная лавина была 33 тысячи кубометров. Генеральный директор ДСУ дороги Бишкек-Ош сказал что трассу откроют через 36 часов. Уже работы проведены на 208,247 и 261, на 224 и 255 работа еще ведется. Вчера много лавин было. Закрыли дорогу еще вчера вечером в 22:00", - рассказал пресс-секретарь министерства транспорта и дорог Кылычбек Досумбетов.
В ведомстве также добавили, что из-за спуска лавин вчера в 00:00-02:00 часов была закрыта часть дороги Мырзаке-Алай-Куль-Кара-Кулдьжа так как там с 75 по 106 км. МЧС проводит принудительный спуск лавин.

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