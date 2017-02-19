ЧП в Чон-Алае: лавиной накрыло дом, в котором были дети

19 февраля 2017, 11:12 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В воскресенье в 5.30 в селе Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области снежная лавина накрыла два жилых дома, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Местные жители спасли шестерых человек, которые находились в первом доме. Во втором было семеро, пятеро из них спасены, но пока не найдены двое детей. На поисковые работы направлены более 30 спасателей МЧС.

Также из Оша ведомство направило пострадавшим гуманитарную помощь.

Sputnik Кыргызстан следит за ситуацией с поиском детей, оставшихся под лавиной.