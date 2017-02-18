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В Бельгии поезд сошел с рельсов. Один человек погиб

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355642_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410895-ru.html

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19 февраля 2017, 10:45       Комментарии

В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на VTM NIEUWS.
По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находились около 100 человек.
Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне.
В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Фотографию с места происшествия выложил в Twitter пользователь @FrederikVranken. На ней видно, что один из вагонов перевернулся.

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