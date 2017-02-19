Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в Евросоюз

19 февраля 2017, 10:02 Комментарии

Президент КР Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза. В рамках визита Глава государства посетил Бельгию и Германию.

В Брюсселе Президент встретился с главами Европейских институтов и с королем Бельгии Филиппом.

Атамбаев также принял участие в торжественной церемонии передачи архивных материалов по творчеству писателя Чынгыза Айтматова. Бесценный подарок преподнесла чета Жан и Голди Бланкофф.

В Германии Призедент принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.