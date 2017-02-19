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Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в Евросоюз

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355648_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410891-ru.html

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Президент А.Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза

Атамбаев и Гутерреш обсудили сотрудничество Кыргызстана с ООН

19 февраля 2017, 10:02       Комментарии

Президент КР Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза. В рамках визита Глава государства посетил Бельгию и Германию.
В Брюсселе Президент встретился с главами Европейских институтов и с королем Бельгии Филиппом.
Атамбаев также принял участие в торжественной церемонии передачи архивных материалов по творчеству писателя Чынгыза Айтматова. Бесценный подарок преподнесла чета Жан и Голди Бланкофф.
В Германии Призедент принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

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