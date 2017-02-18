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В Китае вновь зарегистрирована опасная эпидемия птичьего гриппа

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355640_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410890-ru.html

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19 февраля 2017, 10:29       Комментарии

Власти Китая пытаются сдержать самую опасную с 2013 года эпидемию птичьего гриппа в стране, сообщает Би-би-си.
С января по крайне мере 87 человек умерли в Китае от этой болезни. Всего в стране зафиксировано более 260 случаев заболевания вирусом H7N9.
Власти начали закрывать птичьи рынки в южных и центральных регионах страны. Введены повышенные меры контроля при транспортировке птиц.
По словам китайских властей, большинство случаев заражения гриппом - результат контактов с домашней птицей. Чаще всего это происходит на рынках или фермах.
Сейчас власти просят население избегать прямых контактов с птицами.
Работников здравоохранения учат распознавать ранние симптомы птичьего гриппа.
В этом году вирус менее выраженно проявляет себя у домашней птицы. Часто симптомы остаются незаметными. При этом у людей заболевание протекает в более тяжелой форме и чаще, чем раньше, приводит к смерти.
Четыре года назад в Китае произошла крупная вспышка птичьего гриппа, унесшая жизни нескольких десятков человек.
Тогда в стране началась паника: люди ходили по улицам в масках, массово уничтожалась домашняя птица, многие китайцы старались не посещать общественные места.
Курицу пришлось убрать из меню школ и питания на самолетах. Многие китайцы отказывались от мяса птицы из страха заболеть гриппом.

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