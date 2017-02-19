Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Канцлер А.Меркель: В моем сердце всегда есть место для КыргызстанаКанцлер А.Меркель: В моем сердце всегда есть место для Кыргызстана

Бойцы MMA в Кыргызстане сразятся между собой 8 марта

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410889-ru.html

Похожие новости

Канцлер А.Меркель: В моем сердце всегда есть место для Кыргызстана

Генсек ООН: У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ

Президент А.Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза

Атамбаев и Гутерреш обсудили сотрудничество Кыргызстана с ООН

Похолодание и снег — прогноз погоды по Кыргызстану с 19 по 21 февраля

19 февраля 2017, 9:08       Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В Кыргызстане состоится национальный чемпионат по смешанным боевым единоборствам (MMA), сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Соревнования пройдут 8-10 марта в спортивном комплексе в столичном жилмассиве "Арча-Бешик". В них могут принять участие мужчины от 18 лет. Турнир проводится с целью отбора лучших бойцов в национальную сборную.
Участники чемпионата выступят в семи весовых категориях по олимпийской системе (два третьих места). Победителей наградят грамотами и призами.
8 марта празднуется Международный женский день.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум