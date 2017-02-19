Бойцы MMA в Кыргызстане сразятся между собой 8 марта

19 февраля 2017, 9:08 Комментарии

БИШКЕК, 19 фев - Sputnik. В Кыргызстане состоится национальный чемпионат по смешанным боевым единоборствам (MMA), сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Соревнования пройдут 8-10 марта в спортивном комплексе в столичном жилмассиве "Арча-Бешик". В них могут принять участие мужчины от 18 лет. Турнир проводится с целью отбора лучших бойцов в национальную сборную.

Участники чемпионата выступят в семи весовых категориях по олимпийской системе (два третьих места). Победителей наградят грамотами и призами.

8 марта празднуется Международный женский день.