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Генсек ООН: У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410888-ru.html

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Президент Алмазбек Атамбаев встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем

19 февраля 2017, 0:47       Комментарии

"У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым в Мюнхене.
Как сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в комментарии АКИpress, встреча с генсеком ООН прошла в теплой атмосфере. "Он сказал, что был в Кыргызстане 3-4 раза, очень хорошо знает Кыргызстан. Был и в 2005 году, и в 2010 году. Он высоко оценил Кыргызстан, сказал, что страна развивается", - рассказал министр.
Генсек ООН пообещал приехать в Кыргызстан, но не сказал о точных сроках. "Он сказал, что в повестке дня у него столько вопросов, он только заступил с 1 января. Он сказал: "У меня столько проблемных стран, которые нужно посетить в первую очередь. Для Кыргызстана проблемой является то, что Кыргызстан - не проблемная страна, но я обязательно приеду", - сообщил Э.Абдылдаев.
В целом глава МИД положительно оценил итоги визитов президента Алмазбека Атамбаева в Германию и Бельгию.

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