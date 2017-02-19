Генсек ООН: У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ

19 февраля 2017, 0:47 Комментарии

"У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым в Мюнхене.

Как сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в комментарии АКИpress, встреча с генсеком ООН прошла в теплой атмосфере. "Он сказал, что был в Кыргызстане 3-4 раза, очень хорошо знает Кыргызстан. Был и в 2005 году, и в 2010 году. Он высоко оценил Кыргызстан, сказал, что страна развивается", - рассказал министр.

Генсек ООН пообещал приехать в Кыргызстан, но не сказал о точных сроках. "Он сказал, что в повестке дня у него столько вопросов, он только заступил с 1 января. Он сказал: "У меня столько проблемных стран, которые нужно посетить в первую очередь. Для Кыргызстана проблемой является то, что Кыргызстан - не проблемная страна, но я обязательно приеду", - сообщил Э.Абдылдаев.

В целом глава МИД положительно оценил итоги визитов президента Алмазбека Атамбаева в Германию и Бельгию.