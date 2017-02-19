Канцлер А.Меркель: В моем сердце всегда есть место для Кыргызстана

19 февраля 2017, 0:48 Комментарии

"В моем сердце всегда есть место для Кыргызстана", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель 18 февраля на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Как сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в комментарии АКИpress, А.Меркель проявила заинтересованность будущими выборами президента Кыргызстана. "Но президент ответил, что его задача - обеспечить прозрачные, честные, состязательные выборы. Кто будет президентом, сейчас никто не знает, и я не знаю, ответил президент. Это показатель демократии", - сказал министр.