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Новости Кыргызстана

Генсек ООН: У Кыргызстана очень теплый и толерантный народГенсек ООН: У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ

Канцлер А.Меркель: В моем сердце всегда есть место для Кыргызстана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410887-ru.html

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19 февраля 2017, 0:48       Комментарии

"В моем сердце всегда есть место для Кыргызстана", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель 18 февраля на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым.
Как сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в комментарии АКИpress, А.Меркель проявила заинтересованность будущими выборами президента Кыргызстана. "Но президент ответил, что его задача - обеспечить прозрачные, честные, состязательные выборы. Кто будет президентом, сейчас никто не знает, и я не знаю, ответил президент. Это показатель демократии", - сказал министр.

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