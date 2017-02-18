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Уже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образцаУже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образца

Президент А.Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410885-ru.html

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18 февраля 2017, 23:00       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан после рабочего визита в страны Евросоюза. В рамках визита А.Атамбаев посетил Бельгию и Германию.
В Бельгии глава государства встретился с королем Филиппом. Они обсудили углубление двусторонних торгово-экономических отношений. Кроме того, президент встретился с главами институтов Евросоюза, в частности председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерикой Могерини.
Также А.Атамбаев принял участие в торжественной церемонии передачи архивных материалов по творчеству писателя Чынгыза Айтматова. Архивные материалы передали Жан и Голди Бланкофф.
В Германии А.Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем.

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